Angri, “Nutrire il futuro”: un incontro dedicato al ruolo dell’alimentazione nello sport giovanile (video)

L’iniziativa punta a offrire un pomeriggio di formazione e confronto, rivolto a famiglie, tecnici ed educatori, sul ruolo centrale dell’alimentazione nello sviluppo dei giovani atleti.

Si terrà Sabato 13 dicembre 2025, presso la Casa del Cittadino di Angri alle ore 17.30 l’incontro “Nutrire il Futuro”, un appuntamento pensato per approfondire il legame tra alimentazione, attività ludiche, motorie e sportive.

L’evento è promosso da Testa Movimento & Sport e Soccer School F.C. Sporting Angri, con il patrocinio di OPES – Risorse che generano valore.

A introdurre i lavori saranno i Dottori, Matteo Testa e Gianluca Cisale, insieme ai preparatori Leo Testa e Valerio Salzano, in collaborazione con il dott. Christian Montella, nell’ambito del progetto “Risorse che generano valore”, dedicato alla promozione di una cultura sportiva più consapevole ed educativa.

Ad aprire ufficialmente l’incontro sarà l’intervento istituzionale dell’Assessore allo Sport Salvatore Mercurio, che ribadirà la necessità di investire nel benessere dei giovani attraverso percorsi di formazione integrata.

Seguiranno i contributi tecnici dei tre specialisti invitati: Sara Bove, biologa nutrizionista / Carlo Altamura, pedagogista / Vincenzo Gallo, gastroenterologo.

Gli esperti offriranno una visione multidisciplinare sull’impatto dell’alimentazione sulla crescita, sulle performance sportive e sull’equilibrio psicofisico dei ragazzi, fornendo anche indicazioni pratiche a supporto di famiglie e operatori del settore.

L’incontro rappresenta un passo significativo verso la diffusione di una cultura sportiva più attenta ai bisogni complessivi dei giovani, confermando il ruolo delle realtà locali nel promuovere benessere, educazione e partecipazione attiva.

