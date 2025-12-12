Castel San Giorgio, aperto il nuovo collegamento tra via Schiavone e via Cavalluccio: chiuso il passaggio a livello

È stato ufficialmente aperto alla cittadinanza il nuovo tratto stradale che collega via Schiavone a via Cavalluccio, un’infrastruttura inserita nel Piano di soppressione dei passaggi a livello realizzato da Rete Ferroviaria Italiana nell’ambito del Gruppo Ferrovie dello Stato.

Contestualmente all’attivazione della nuova viabilità, è stato dismesso il passaggio a livello situato al km 37+308 della linea ferroviaria Salerno–Mercato San Severino, un intervento ritenuto strategico per incrementare la sicurezza stradale e ferroviaria e migliorare la scorrevolezza del traffico.

I lavori risultano completati in ogni loro parte, comprese le opere integrative richieste dall’amministrazione comunale. Tra queste, l’installazione di un nuovo impianto di pubblica illuminazione, pensato per rendere il tratto più sicuro e pienamente fruibile anche nelle ore serali.

L’apertura del collegamento rappresenta un passo significativo per la mobilità locale e testimonia la collaborazione tra enti e istituzioni a beneficio della comunità di Castel San Giorgio.