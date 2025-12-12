Castellammare, i resti della funivia del Faito sorvolano la città: recupero disposto dal Tribunale per accertare le cause della tragedia

La sagoma contorta della cabina della funivia del Faito, sospesa ai cavi di un elicottero dei Vigili del Fuoco, ha attraversato ieri i cieli di Castellammare di Stabia, riportando alla memoria della città una ferita ancora aperta.

La sagoma contorta della cabina della funivia del Faito, sospesa ai cavi di un elicottero dei Vigili del Fuoco, ha attraversato ieri i cieli di Castellammare di Stabia, riportando alla memoria della città una ferita ancora aperta. La vista dei rottami — ciò che resta del mezzo precipitato lo scorso 17 aprile — ha suscitato emozione e dolore in quanti, nei mesi precedenti, vedevano in quella funivia il simbolo della riconnessione tra il centro urbano e la montagna.

Il recupero nell’ambito dell’inchiesta

L’operazione rientra nelle attività dell’incidente probatorio disposto dal Tribunale di Torre Annunziata per accertare eventuali responsabilità sulla tragedia costata la vita a Janan Suliman, alla coppia britannica Derek e Margaret Winn e al vetturista Carmine Parlato.

La cabina sarà trasferita all’interno dell’ex Spolettificio di Torre Annunziata, dove i consulenti nominati dal giudice, insieme ai periti della Procura e delle difese dei 25 indagati, procederanno all’analisi tecnica dei rottami. La prossima udienza è fissata per la fine di gennaio: non si esclude che i periti chiedano una proroga, data la complessità delle verifiche richieste, come riporta “Metropolis“.

Una comunità ancora provata

Per molti stabiesi la scena del relitto in volo ha rappresentato un nuovo colpo al cuore: il ricordo delle ore di angoscia vissute ad aprile si è intrecciato con la consapevolezza che quel legame con il Faito — ritrovato dopo decenni — è stato spezzato in modo drammatico.

La città ha osservato in silenzio il passaggio dell’elicottero, accompagnandolo con un pensiero alle quattro vittime e con l’auspicio che le indagini facciano finalmente chiarezza su quanto accaduto.