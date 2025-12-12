Cava de’ Tirreni, il 5 gennaio torna la Notte Bianca: in concerto i The Kolors

Protagonisti della serata saranno i The Kolors, band tra le più amate dal pubblico giovane ma capace di coinvolgere tutte le generazioni.

Cava de’ Tirreni si prepara a vivere una nuova edizione della Notte Bianca, in programma il 5 gennaio. Ad annunciarlo è il sindaco Vincenzo Servalli, che conferma uno degli appuntamenti più attesi del calendario invernale cittadino.

Protagonisti della serata saranno i The Kolors, band tra le più amate dal pubblico giovane ma capace di coinvolgere tutte le generazioni. «Una notte in cui Cava dei Tirreni brilla in tutta la Campania – ha dichiarato il primo cittadino – e che ogni anno richiama migliaia di visitatori anche da fuori città».

L’appuntamento è fissato per il 5 gennaio, con musica, eventi e una città pronta ad accogliere cittadini e turisti per una grande festa a cielo aperto.