DDA, operazione tra Salerno e Napoli: misure cautelari per reati di stampo mafioso

Misure cautelari per droga, estorsioni e sequestro di persona aggravato dal metodo mafioso tra le province di Salerno e Napoli.

È scattata dalle prime ore di questa mattina una vasta operazione dei Carabinieri della Compagnia di Agropoli, impegnati nell’esecuzione di un provvedimento cautelare disposto dal GIP del Tribunale di Salerno su richiesta della Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia.

L’intervento vede in campo un articolato dispositivo dell’Arma, con il supporto dei reparti territoriali del Comando Provinciale di Salerno, di due squadre delle Aliquote di Primo Intervento, del 7° Nucleo Elicotteri di Pontecagnano e del Nucleo Cinofili di Sarno.

I reati contestati

Le misure cautelari riguardano più soggetti indagati, a vario titolo, per una pluralità di gravi ipotesi di reato:

traffico e spaccio di sostanze stupefacenti;

sequestro di persona a scopo di estorsione, con aggravante del metodo mafioso;

detenzione illegale di armi da fuoco;

introduzione e spendita di monete contraffatte;

sfruttamento della prostituzione;

estorsioni e rapine.

Le operazioni sono in corso nelle province di Salerno e Napoli e si inseriscono in un’indagine più ampia coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia, finalizzata a contrastare fenomeni criminali strutturati, caratterizzati da violenza e organizzazione.

Ulteriori dettagli sull’esito dell’operazione e sul numero dei destinatari delle misure cautelari saranno comunicati ufficialmente nelle prossime ore dagli inquirenti.