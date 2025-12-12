Incidente a Santa Cecilia di Eboli: e-bike truccata contromano si scontra con un’auto, tre feriti

Momenti di paura nel tardo pomeriggio di ieri a Santa Cecilia di Eboli, all’incrocio tra via Marco Aurelio e viale Eburum, dove si è verificato un incidente stradale tra una bicicletta elettrica modificata e un’autovettura.

La dinamica

Secondo quanto ricostruito, un 28enne di origine straniera, senza fissa dimora e con domicilio dichiarato a Capaccio Paestum, stava percorrendo contromano viale Eburum a bordo di una e-bike alterata quando si è scontrato frontalmente con una Opel Crossland, guidata da una donna di 57 anni che viaggiava con una bambina di 9 anni.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno trasportato tutti e tre all’ospedale di Eboli: il ciclista ha riportato un trauma cranico e ferite agli arti, mentre la donna e la minore hanno riportato lesioni giudicate guaribili in pochi giorni, come riporta “Salernotoday“.

I controlli

La Polizia Municipale di Eboli, intervenuta per i rilievi, ha sottoposto a sequestro la bici elettrica. Dagli accertamenti è emerso che il mezzo sviluppava una potenza quattro volte superiore ai limiti consentiti e presentava il sistema di accelerazione scollegato dai pedali, trasformandosi di fatto in un ciclomotore non omologato.

Al conducente sono state contestate diverse violazioni: guida senza patente, assenza di assicurazione e revisione, mancanza di targa, oltre al reato di lesioni stradali, per un totale di sanzioni pari a circa 3.000 euro.