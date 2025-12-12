Nocera Inferiore, regole più rigide per Natale e Capodanno: ordinanze su musica, alcol e sicurezza

Le consumazioni saranno consentite solo ai tavoli e nei dehors regolarmente autorizzati.

In vista delle festività natalizie e di fine anno, il sindaco di Nocera Inferiore, Paolo De Maio, ha firmato due ordinanze volte a garantire il rispetto della quiete pubblica, della sicurezza urbana e del Piano di Zonizzazione Acustica.

Le disposizioni principali

Per quanto riguarda le attività all’aperto, saranno consentite esclusivamente forme di intrattenimento musicale di lieve entità nella fascia oraria dalle 12.00 alle 18.00. Gli esercenti dovranno presentare apposita SCIA al SUAP entro il 22 dicembre per la vigilia di Natale ed entro il 29 dicembre per la vigilia di Capodanno.

Nei giorni 24 e 31 dicembre, a partire dalle ore 12.00 e fino alle 7.00 del giorno successivo, scatterà inoltre il divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche, superalcoliche e analcoliche in contenitori di vetro da parte di bar, locali e negozi di vicinato. Le consumazioni saranno consentite solo ai tavoli e nei dehors regolarmente autorizzati.

È previsto anche il divieto di consumo di alcol su aree pubbliche e su spazi ad uso pubblico.

Controlli e finalità

Il Comune intensificherà i controlli sia di giorno che di notte per verificare il rispetto delle ordinanze.

L’obiettivo dell’amministrazione è assicurare un clima sereno durante le festività, conciliando il divertimento con il rispetto delle regole e della vivibilità urbana.

«Rispettiamo le regole e viviamo insieme un Natale e un Capodanno sicuri e sereni», ha concluso il sindaco De Maio.