Nocera Superiore, perdita di gas vicino alla scuola Settembrini: plesso chiuso per motivi di sicurezza

Una dispersione di gas è stata rilevata nell’area esterna dell’istituto scolastico “L. Settembrini”, in via San Clemente a Nocera Superiore. A seguito della segnalazione sono intervenuti tempestivamente gli enti competenti insieme alla società LG Impianti 2023, che hanno provveduto a mettere in sicurezza la zona e a sospendere l’erogazione del gas.

Ordinanza del sindaco

Per garantire la tutela degli alunni e del personale scolastico, il sindaco Gennaro D’Acunzi ha firmato un’ordinanza che dispone la chiusura del plesso per l’intera giornata odierna. Le attività didattiche riprenderanno regolarmente lunedì 15 dicembre.

Nel frattempo saranno eseguiti gli interventi necessari per il ripristino dell’impianto e la completa messa in sicurezza dell’area interessata.