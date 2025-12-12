Nocera Superiore. Rifiuti abbandonati sulle strade, l’appello del sindaco D’Acunzi: “Un rischio per la sicurezza”

Il sindaco di Nocera Superiore, Gennaro D’Acunzi, lancia un richiamo al senso civico dopo aver riscontrato, nel corso della mattinata, la presenza di rifiuti abbandonati lungo alcune strade cittadine, in punti potenzialmente pericolosi per la circolazione di auto e motocicli.
Il primo cittadino invita i cittadini a non lasciare rifiuti sulla carreggiata e a utilizzare esclusivamente i punti di raccolta autorizzati, sottolineando come si tratti di un comportamento essenziale non solo per il decoro urbano, ma soprattutto per la sicurezza stradale.
«È un gesto semplice ma fondamentale – sottolinea il sindaco – che contribuisce a rendere la città più sicura e vivibile». D’Acunzi conclude confidando nella collaborazione della comunità affinché le strade di Nocera Superiore restino pulite e ordinate.