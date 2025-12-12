Pagani, torna il “PagaNETTONE”: terza edizione il 14 dicembre in piazza Sant’Alfonso

Il Forum dei Giovani di Pagani, con il supporto dell’amministrazione comunale, rilancia l’appuntamento più goloso delle festività: il PagaNETTONE – Volume 3.
L’evento si terrà domenica 14 dicembre, dalle 19.30, in piazza Sant’Alfonso, dove sarà allestita una fiera dedicata ai panettoni artigianali con la partecipazione delle pasticcerie locali.
La serata sarà arricchita da un programma di spettacoli dal vivo: ad aprire l’evento Giovanni c’a chitarra, seguito dall’esibizione della Caffeina Band e dall’intrattenimento di Radio Base.
Un appuntamento pensato per valorizzare le eccellenze del territorio e vivere insieme l’atmosfera natalizia.