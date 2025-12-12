Porto di Salerno, sequestrate 10 auto di lusso rubate in Canada: operazione congiunta con la polizia federale canadese

L’inchiesta è scaturita da una segnalazione proveniente dalle autorità canadesi e trasmessa alla Polizia di Frontiera italiana attraverso i canali della cooperazione internazionale.

Un’articolata attività investigativa condotta dall’Ufficio delle Dogane e dei Monopoli Campania 2, dalla Polizia di Frontiera Marittima e Aerea di Salerno e dalla Guardia di Finanza, con il supporto della Royal Canadian Mounted Police, ha portato al sequestro di 10 autovetture di grossa cilindrata per un valore complessivo stimato in circa 500 mila euro.

L’operazione

L’inchiesta è scaturita da una segnalazione proveniente dalle autorità canadesi e trasmessa alla Polizia di Frontiera italiana attraverso i canali della cooperazione internazionale. La segnalazione ha permesso di individuare un primo container contenente tre veicoli risultati rubati in Canada e diretti in Guinea.

Da qui, Dogane e Guardia di Finanza hanno avviato un’analisi approfondita dei flussi merci in transito nello scalo salernitano, passando al setaccio documentazione commerciale, dichiarazioni doganali e movimentazioni sospette.

Gli esiti dei controlli

Sotto il coordinamento della Procura di Salerno, le forze dell’ordine hanno proceduto al blocco e all’ispezione di 11 container provenienti da Montreal e dichiarati come carichi di auto usate. Dieci veicoli — tra Honda e Toyota — sono risultati:

– nove rubati in Canada, con numeri di telaio alterati o difformi;

– uno utilizzato come carico di copertura.

Tutte le auto sequestrate saranno rimpatriate per essere restituite ai legittimi proprietari. Le autorità canadesi stanno ora proseguendo le indagini per identificare i responsabili della rete criminale internazionale coinvolta nel traffico.