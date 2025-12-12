Riorganizzazione sosta a pagamento a San Marzano sul Sarno (video)

Nuove disposizioni sulla sosta a pagamento a San Marzano sul Sarno: regole chiare, controlli costanti e maggiore ordine per residenti e aree urbane rinnovate.

Il Comune introduce regole più chiare, controlli rafforzati e agevolazioni riservate ai residenti.

Una svolta significativa per la sosta cittadina

Una svolta significativa arriva per la sosta a pagamento nella città di San Marzano sul Sarno. Dopo gli interventi di rigenerazione urbana, l’amministrazione comunale ha deciso di rivedere l’intero sistema dei parcheggi a pagamento, introducendo nuove disposizioni illustrate dall’assessore delegato Raffaele Belvedere. L’obiettivo è garantire un assetto più ordinato, funzionale e coerente con le trasformazioni appena realizzate sul territorio.

Regole chiare per gli abbonamenti dei residenti

Belvedere ha inoltre chiarito alcuni aspetti legati agli abbonamenti riservati ai residenti, sottolineando che saranno applicate regole precise e non eludibili. Le agevolazioni saranno concesse solo a chi rispetterà i requisiti richiesti, con la volontà di assicurare equità e trasparenza nell’utilizzo delle aree di sosta, evitando abusi e utilizzi impropri.

Controlli potenziati per garantire il rispetto delle norme

A vigilare sul corretto funzionamento del servizio saranno gli ausiliari del traffico e la società incaricata della gestione dei parcheggi, chiamati a monitorare il rispetto delle nuove disposizioni. Accanto all’assessore Belvedere, promotori del provvedimento anche il sindaco Andrea Annunziata e il vicesindaco Vincenzo Marrazzo, che hanno sostenuto la revisione come passo necessario per migliorare la vivibilità del centro cittadino.

