Salerno, 17 colpi in tre mesi: due uomini ai domiciliari per furti a donne anziane e frodi informatiche

La Squadra Mobile di Salerno ha eseguito una misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di Alessandro Palo e Giovanni Milione, ritenuti responsabili di una lunga serie di furti e frodi ai danni di persone vulnerabili. Il provvedimento è stato disposto dal gip su richiesta della Procura, al termine di un’indagine che ha ricostruito 17 episodi avvenuti tra luglio e settembre nel capoluogo.

La tecnica dei furti

Secondo gli investigatori, i due avrebbero agito sempre con lo stesso schema:

uno dei presunti responsabili avvicinava la vittima — in gran parte donne, spesso anziane — mentre era in auto, chiedendo informazioni stradali; nel frattempo il complice sottraeva la borsa dall’abitacolo. All’interno trovavano contanti, documenti e soprattutto carte di pagamento.

Le carte venivano poi utilizzate per prelievi e acquisti in diversi negozi. Quando il colpo fruttava anche lo smartphone, gli indagati sarebbero riusciti ad accedere ai servizi di home banking, effettuando bonifici verso conti e carte intestati a prestanome.

Il bottino

Il valore complessivo dei furti e delle operazioni fraudolente è stato stimato in circa 50mila euro.

I due sono ora indagati per furto aggravato, indebito utilizzo di strumenti di pagamento, accesso abusivo a sistemi informatici, frode informatica e ricettazione.