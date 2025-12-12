San Valentino Torio approva bilancio triennale con anticipo (video)

L’Ente porta in aula il Bilancio di Previsione 2026/2028 con largo anticipo, confermando organizzazione e capacità gestionale.
Discussione in Aula
A San Valentino Torio la seduta del Consiglio comunale, fissata per martedì 16 dicembre alle 15.30, permetterà all’Ente di approvare la programmazione economico – finanziaria nei tempi previsti, evitando l’uso delle proroghe concesse dal Ministero dell’Interno.
Pianificazione e Scadenze
Il Comune di San Valentino Torio porta in aula il Bilancio di Previsione 2026/2028 con un anticipo rilevante rispetto alla scadenza stabilita, confermando l’efficienza della macchina comunale.
Efficienza Amministrativa
Una decisione amministrativa che evidenzia la capacità di organizzare con rigore entrate, spese e investimenti, rafforzando l’affidabilità complessiva dell’Ente.
