Sarno comune ricicolone raggiunge il 77,55% di raccolta differenziata

Il Comune raggiunge il 77,55% di raccolta differenziata e conquista la vetta regionale tra le città oltre i 30.000 abitanti

Risultato Ambientale

Sarno si conferma anche quest’anno Comune Riciclone, raggiungendo il 77,55% di raccolta differenziata nel dossier Comuni Ricicloni 2025 – Campania. Il dato colloca la città tra le migliori realtà ambientali della regione e seconda, tra i comuni con oltre 30.000 abitanti, per qualità della gestione rifiuti. Un risultato che testimonia organizzazione, continuità nelle politiche ambientali e partecipazione attiva della popolazione.

Dichiarazioni del Sindaco

Il sindaco Francesco Squillante ha espresso soddisfazione per il traguardo: “Questo risultato premia il lavoro quotidiano dei cittadini e della nostra struttura. Sarno dimostra che la buona amministrazione produce effetti concreti”. Ha poi aggiunto: “Continueremo a investire nei servizi e a rafforzare i controlli: chi rispetta le regole deve essere tutelato”.

Impegno Condiviso

Il riconoscimento arriva grazie alla collaborazione tra istituzioni, cittadini e operatori del servizio, un modello che conferma Sarno come esempio virtuoso. Il Comune ribadisce l’obiettivo di migliorare ulteriormente i servizi, educare alla sostenibilità e consolidare una cultura del rispetto ambientale.

