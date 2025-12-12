Scafati, si riapre il dialogo tra Aliberti e Cirielli: “Priorità a unità del centrodestra e interesse della città”

Dopo una lunga fase segnata da tensioni e contrapposizioni interne, a Scafati si registra un cambio di passo nei rapporti tra Forza Italia e Fratelli d’Italia. A dare impulso alla nuova fase è stata una telefonata del sindaco Pasquale Aliberti all’onorevole Edmondo Cirielli, coordinatore regionale di FdI, con la richiesta di avviare un confronto politico strutturato.

La posizione di Fratelli d’Italia

Su indicazione di Cirielli, il coordinatore cittadino Mario Santocchio ha confermato l’apertura di un percorso di dialogo con il primo cittadino.

«Il confronto è finalizzato a due obiettivi: ricomporre il centrodestra e lavorare per il bene della comunità scafatese. Non esistono ulteriori interessi», ha dichiarato Santocchio, sottolineando la piena coerenza con il proprio percorso politico e il rispetto delle linee del partito: «Sono e resto un uomo di partito».

Il coordinamento cittadino di Fratelli d’Italia ribadisce, dunque, la disponibilità a un confronto «responsabile, istituzionale e orientato a rafforzare il quadro politico locale», con l’obiettivo di dare risposte unitarie alle esigenze dei cittadini.