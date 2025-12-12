Tentato furto nella notte a Scafati: vetrina presa a martellate

Il colpo non è andato a segno grazie alle protezioni del vetro antisfondamento e al cancello interno, che hanno impedito l’accesso al locale.

Nuovo episodio di criminalità a Scafati. Nella notte, intorno all’1:30, ignoti hanno tentato di introdursi all’interno di un’attività commerciale, colpendo ripetutamente la vetrina con un martello.

Il colpo non è andato a segno grazie alle protezioni del vetro antisfondamento e al cancello interno, che hanno impedito l’accesso al locale. Nonostante i danni, l’esercizio commerciale ha annunciato che resterà regolarmente aperto, ribadendo la volontà di andare avanti nonostante l’ennesimo episodio.

Un fatto che si aggiunge a una lunga serie di segnalazioni e che riaccende le preoccupazioni di commercianti e cittadini sul tema della sicurezza in città.