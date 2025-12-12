Torre del Greco, fugge all’alt dei carabinieri: arrestato 57enne di Scafati con rame e argento rubati

Durante un servizio di controllo del territorio, i militari hanno notato il motociclista mentre effettuava sorpassi pericolosi nel traffico.

Da
Redazione
-

Un uomo di 57 anni, residente a Scafati e già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai carabinieri della sezione radiomobile di Torre del Greco con le accuse di rapina impropria e resistenza a pubblico ufficiale.

L’inseguimento

Durante un servizio di controllo del territorio, i militari hanno notato il motociclista mentre effettuava sorpassi pericolosi nel traffico. Alla richiesta di alt, l’uomo ha tentato di allontanarsi, dando il via a un inseguimento conclusosi in via Nazionale, dove ha perso il controllo della moto senza riportare ferite, come riporta “Il Mattino“.

Il materiale rubato

Sottoposto a perquisizione, il 57enne è stato trovato in possesso di:

18 chili di rame
8,5 chili di argento

Gli accertamenti successivi hanno appurato che il materiale era stato sottratto poco prima alla linea di produzione dell’azienda presso cui l’uomo lavora.

Il motociclista è stato arrestato ed è ora in attesa di giudizio.

Redazione

Sito di informazione. Servizi giornalistici video e testuali 24 ore su 24 dall'Agro Nocerino Sarnese, Area Vesuviana, Monti Lattari, Valle dell'Orco e Valle Metelliana e Salerno Nord.

Articoli correlatiDi più dello stesso autore