Torre del Greco, fugge all’alt dei carabinieri: arrestato 57enne di Scafati con rame e argento rubati

Un uomo di 57 anni, residente a Scafati e già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai carabinieri della sezione radiomobile di Torre del Greco con le accuse di rapina impropria e resistenza a pubblico ufficiale.
L’inseguimento
Durante un servizio di controllo del territorio, i militari hanno notato il motociclista mentre effettuava sorpassi pericolosi nel traffico. Alla richiesta di alt, l’uomo ha tentato di allontanarsi, dando il via a un inseguimento conclusosi in via Nazionale, dove ha perso il controllo della moto senza riportare ferite, come riporta “Il Mattino“.
Il materiale rubato
Sottoposto a perquisizione, il 57enne è stato trovato in possesso di:
– 18 chili di rame
– 8,5 chili di argento
Gli accertamenti successivi hanno appurato che il materiale era stato sottratto poco prima alla linea di produzione dell’azienda presso cui l’uomo lavora.
Il motociclista è stato arrestato ed è ora in attesa di giudizio.