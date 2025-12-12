Torre del Greco, fugge all’alt dei carabinieri: arrestato 57enne di Scafati con rame e argento rubati

Durante un servizio di controllo del territorio, i militari hanno notato il motociclista mentre effettuava sorpassi pericolosi nel traffico.

Un uomo di 57 anni, residente a Scafati e già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai carabinieri della sezione radiomobile di Torre del Greco con le accuse di rapina impropria e resistenza a pubblico ufficiale.

L’inseguimento

Durante un servizio di controllo del territorio, i militari hanno notato il motociclista mentre effettuava sorpassi pericolosi nel traffico. Alla richiesta di alt, l’uomo ha tentato di allontanarsi, dando il via a un inseguimento conclusosi in via Nazionale, dove ha perso il controllo della moto senza riportare ferite, come riporta “Il Mattino“.

Il materiale rubato

Sottoposto a perquisizione, il 57enne è stato trovato in possesso di:

– 18 chili di rame

– 8,5 chili di argento

Gli accertamenti successivi hanno appurato che il materiale era stato sottratto poco prima alla linea di produzione dell’azienda presso cui l’uomo lavora.

Il motociclista è stato arrestato ed è ora in attesa di giudizio.