Costiera Amalfitana, uomo trovato morto nella cantina di casa: indagini in corso

Tragedia nel primo pomeriggio di oggi a Conca dei Marini, in Costiera Amalfitana, dove un uomo è stato rinvenuto senza vita all’interno della cantina della propria abitazione. A lanciare l’allarme sono stati alcuni familiari.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Amalfi e i vigili del fuoco del distaccamento di Maiori, che hanno messo in sicurezza l’area e avviato i primi accertamenti per chiarire le circostanze del decesso.

Secondo quanto emerso nelle prime fasi dell’intervento, tutte le ipotesi restano al vaglio degli investigatori. Non viene esclusa la possibilità di un gesto volontario: accanto al corpo sarebbe stato trovato un biglietto, ora al vaglio degli inquirenti.

Il magistrato di turno della Procura della Repubblica di Salerno ha disposto l’esame esterno della salma da parte del medico legale per raccogliere ulteriori elementi utili alle indagini. Solo al termine degli accertamenti si potrà fare piena luce sull’accaduto.