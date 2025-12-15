Il presepe dell’Agro in Vaticano, Giudice invita Papa Leone XIV a Pagani: “Preghi sulla tomba di Sant’Alfonso”

Una giornata di forte intensità spirituale e identitaria per la Diocesi di Nocera Sarno, protagonista in Vaticano in occasione della cerimonia di svelamento del presepe monumentale donato alla Santa Sede. Un evento carico di emozione, culminato con l’invito ufficiale rivolto da monsignor Giuseppe Giudice a Papa Leone XIV a recarsi a Pagani, per un momento di preghiera sulla tomba di Sant’Alfonso Maria de’ Liguori.

L’invito è stato pronunciato nel pomeriggio, in piazza San Pietro, al termine dell’esecuzione della celebre pastorale natalizia Tu scendi dalle stelle, intonata dal coro diocesano. Nel suo intervento, il vescovo Giudice ha espresso riconoscenza al Pontefice per il dono natalizio concesso all’Agro nocerino-sarnese, sottolineando il valore spirituale e simbolico dell’opera che rappresenta tradizioni, fede e identità di un intero territorio.

«Questo presepe – ha affermato il presule – è frutto di mani, cuori e menti che hanno saputo trasformare arte e tradizione in un segno concreto di fede, capace di indicare la strada verso Betlemme». Un ringraziamento particolare è stato rivolto all’architetto Angelo Santitoro, ideatore del progetto, e a tutte le maestranze coinvolte nella sua realizzazione.

La giornata romana era iniziata già in mattinata con un altro momento significativo: nell’Aula Paolo VI, davanti a oltre cinquemila fedeli provenienti dall’Agro nocerino-sarnese, Papa Leone XIV ha ringraziato ufficialmente la Diocesi di Nocera Sarno per il presepe donato al Vaticano. Il Pontefice ha evidenziato come l’opera richiami luoghi simbolo del territorio, dal Battistero di Santa Maria Maggiore di Nocera Superiore alla fontana Helvius di Sant’Egidio del Monte Albino, fino ai cortili storici dell’Agro legati alla presenza di Sant’Alfonso.

Al termine dell’udienza, Papa Leone XIV si è soffermato con il vescovo Giudice e una parte della delegazione diocesana, alla presenza anche dei sindaci dei Comuni rientranti nei confini della Diocesi, suggellando un momento di profonda comunione tra Chiesa locale e Santa Sede.

Il presepe monumentale è il risultato di mesi di lavoro e progettazione, svolti lontano dai riflettori nei capannoni del Consorzio di Bonifica di Nocera Inferiore. Per l’allestimento in piazza San Pietro sono stati necessari circa trenta giorni di lavoro. Alla realizzazione hanno contribuito diverse realtà del territorio, con la direzione tecnica dello scenografo Silvio Di Monaco e la creazione dei pastori affidata al maestro Federico Iaccarino di Meta di Sorrento.

A completare la scenografia natalizia, accanto al presepe, svetta l’albero di Natale alto 25 metri, proveniente dalla Val d’Ultimo e donato dalla Diocesi di Bolzano-Bressanone, simbolo di unione tra Nord e Sud nel segno della fede e del Natale.