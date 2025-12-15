Presepe vivente all’I.C. Smaldone: Natale educativo ad Angri (video)

Il presepe vivente dell’I.C. Don Enrico Smaldone unisce educazione, tradizione e comunità, offrendo ai bambini un Natale di valori condivisi.

Scuola e tradizione

La scuola dell’infanzia dell’I.C. Don Enrico Smaldone di Angri celebra il Natale con un presepe vivente che unisce didattica, tradizione e partecipazione. Con il supporto della dirigente Brunella Cataldo, l’istituto si trasforma in un piccolo villaggio educativo, coinvolgendo ogni alunno e ogni alunna in un percorso condiviso che valorizza l’esperienza scolastica come spazio di crescita e relazione.

Valori e apprendimento

Il presepe vivente diventa strumento educativo capace di trasmettere ai più piccoli i valori della pace, della fratellanza e dell’amore. Attraverso ruoli, gesti e attività creative, i bambini sperimentano la collaborazione e la solidarietà, vivendo il Natale non solo come festa, ma come occasione concreta di apprendimento emotivo e civico.

Scuola aperta alla città

La comunità scolastica apre le porte con un open day rivolto a famiglie e cittadini, trasformando l’evento in un momento di festa condivisa. L’appuntamento è per martedì 16 e mercoledì 17 dicembre 2025, dalle 16.30 alle 19.00, presso la scuola dell’infanzia di via Europa, per condividere un’esperienza capace di lasciare un segno nel cuore di grandi e piccoli.

Il Premio “Marcello Torre” a Pagani. Il ricordo di un simbolo dell’etica pubblica