Riforma delle Polizie Locali, il Governo avvia il riordino nazionale: nuove regole su funzioni, armi e comandanti

Il Governo ha avviato il percorso per una riforma organica delle Polizie Locali italiane. Un disegno di legge delega è stato incardinato in Commissione Affari Costituzionali alla Camera con l’obiettivo di superare l’attuale frammentazione normativa e definire un quadro nazionale uniforme per compiti, formazione, armamento e assetti gerarchici dei cosiddetti “caschi bianchi”.

Il provvedimento affida al Parlamento il compito di fissare i principi guida, demandando poi all’Esecutivo l’adozione dei decreti legislativi attuativi. Al centro della riforma c’è la necessità di chiarire in modo definitivo il ruolo delle Polizie Locali, rafforzando l’attribuzione della qualifica di agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, così da evitare sovrapposizioni operative con le altre forze dell’ordine.

Tra i punti più delicati figura la disciplina dell’armamento. La riforma introduce criteri omogenei a livello nazionale per l’uso delle armi individuali e di reparto, legandoli a percorsi di addestramento obbligatori e regolamentati. Prevista anche, seppur in casi limitati e ben definiti, la possibilità di operare oltre i confini comunali, ad esempio in situazioni di flagranza di reato connesse a fatti avvenuti nel territorio di competenza.

Ampio spazio è dedicato anche alla figura del comandante. Il testo prevede procedure selettive più rigorose per l’accesso ai ruoli apicali, basate su requisiti di esperienza e professionalità. Un passaggio che punta a superare l’attuale disomogeneità regionale, dove titoli e criteri di nomina variano sensibilmente da territorio a territorio.

Non mancano però le criticità. I tecnici della Camera segnalano nodi rilevanti sul fronte delle risorse economiche: le nuove tutele assicurative e infortunistiche annunciate dalla riforma potranno diventare operative solo dopo l’approvazione di specifici stanziamenti finanziari. Senza coperture certe, i decreti attuativi rischiano di restare sulla carta.

Dubbi emergono anche sulle tempistiche. La complessità della delega e dei meccanismi procedurali potrebbe allungare i tempi di attuazione, motivo per cui gli uffici parlamentari sollecitano scadenze più chiare e vincolanti per evitare rallentamenti.

Il disegno di legge è ora all’esame della Commissione. Prima del via libera definitivo, il Governo dovrà confrontarsi con le osservazioni tecniche emerse, chiamato a trovare un equilibrio tra ambizioni di riforma, sostenibilità economica e certezza delle regole.