Salerno, la Polizia porta un messaggio di vicinanza ai piccoli pazienti del Ruggi

Mattinata speciale, oggi lunedì 15 dicembre, all’Ospedale “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno, dove la Polizia di Stato ha fatto visita ai reparti di Pediatria Oncologica e Chirurgia. All’iniziativa ha preso parte anche il Questore di Salerno, accompagnato da personale della Polizia e da un’unità cinofila.

Un momento carico di significato, pensato per portare un messaggio di augurio e di vicinanza ai piccoli pazienti ricoverati, alle loro famiglie e a tutto il personale sanitario, impegnato ogni giorno in un lavoro complesso che unisce competenza professionale e profonda umanità.

La presenza del Questore ha rappresentato un segnale concreto dell’attenzione delle istituzioni verso i cittadini più fragili, ribadendo il valore del motto della Polizia di Stato, “Esserci sempre”, anche fuori dai contesti strettamente legati alla sicurezza e all’ordine pubblico.

Nel corso della visita è stato evidenziato come l’impegno della Polizia di Stato e dei suoi reparti non si esaurisca nelle attività operative, ma includa anche iniziative di carattere sociale e solidale, volte a rafforzare il legame con il territorio e con le sue realtà di eccellenza, come quella sanitaria.

Un gesto semplice ma significativo, che ha contribuito a creare un clima di condivisione e a rafforzare il rapporto di fiducia tra istituzioni, ospedale e comunità, in un periodo particolarmente delicato per i piccoli degenti e le loro famiglie.