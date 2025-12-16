Corbara, riapre l’ufficio postale dopo i lavori di ammodernamento

Buone notizie per i cittadini di Corbara: giovedì 18 dicembre riaprirà ufficialmente l’ufficio postale cittadino, dopo la conclusione degli interventi di ammodernamento della struttura. La riapertura mette fine a settimane di disagi per utenti e residenti, costretti a rivolgersi all’ufficio postale di Sant’Egidio del Monte Albino per le operazioni quotidiane.

Soddisfazione è stata espressa dal sindaco Pietro Pentangelo, che ha sottolineato come la riattivazione del servizio rappresentasse una priorità per l’amministrazione comunale. «Abbiamo sollecitato con determinazione Poste Italiane – ha spiegato il primo cittadino – affinché fosse garantito ai cittadini un servizio postale efficiente e tempestivo, riducendo al minimo i disagi per la comunità».

Nel corso del periodo di chiusura, un supporto importante è arrivato dall’ufficio postale di Sant’Egidio e dalla Protezione Civile, che ha messo a disposizione una navetta per agevolare soprattutto anziani e persone con difficoltà negli spostamenti. Un contributo che l’amministrazione comunale ha voluto ringraziare pubblicamente.

Con la riapertura dell’ufficio postale, Corbara torna così a disporre di un servizio essenziale, particolarmente importante per le fasce più fragili della popolazione.