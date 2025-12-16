Inaugurata la nuova stazione Castellammare Stabia Scavi: passo decisivo per mobilità e area archeologica

È stata inaugurata questa mattina la nuova stazione Castellammare Stabia Scavi, alla presenza del presidente di EAV e del sindaco della città.

È stata inaugurata questa mattina la nuova stazione Castellammare Stabia Scavi, alla presenza del presidente di EAV e del sindaco della città. Un’infrastruttura strategica che rappresenta un tassello fondamentale per il potenziamento del sistema metropolitano regionale e per la valorizzazione dell’area archeologica di Stabia.

La nuova stazione si inserisce nel più ampio progetto di raddoppio della tratta Torre Annunziata–Castellammare di Stabia, intervento di cui EAV è soggetto attuatore dal 2020. L’opera rientra in un programma infrastrutturale di grande rilievo, finanziato dalla Regione Campania con un investimento complessivo pari a circa 350 milioni di euro.

I lavori sono stati eseguiti dal Consorzio Ferroviario S. Giorgio Volla Due (SGV2), attualmente costituito da Hitachi Rail, Pizzarotti & C. e AET, realtà di primo piano nel settore delle grandi opere ferroviarie.

La nuova stazione migliorerà sensibilmente l’accessibilità al territorio stabiese, favorendo una mobilità più efficiente per pendolari, turisti e visitatori del sito archeologico, e contribuendo allo sviluppo sostenibile dell’area, in un’ottica di integrazione tra trasporti, cultura e valorizzazione del patrimonio storico.

