Incendio in una mansarda a Pollica, coppia di anziani si salva

Secondo una prima ricostruzione, all’origine del rogo ci sarebbe stato un malfunzionamento della canna fumaria.

Attimi di paura ieri sera a Galdo, frazione di Pollica, dove un incendio ha interessato la mansarda di un’abitazione. Secondo una prima ricostruzione, all’origine del rogo ci sarebbe stato un malfunzionamento della canna fumaria.

Le fiamme hanno causato danni alla parte alta dell’immobile, rendendo necessario l’immediato intervento dei soccorsi. All’interno dell’abitazione si trovava una coppia di anziani, che è riuscita a mettersi in salvo prima che la situazione degenerasse. Fortunatamente, per loro solo grande spavento e nessuna conseguenza fisica.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Vallo della Lucania, che hanno domato l’incendio e messo in sicurezza la struttura. Presenti anche i carabinieri della stazione locale, impegnati negli accertamenti per chiarire con precisione la dinamica dell’accaduto.