Lorenzo Insigne al Santobono: sorrisi e solidarietà per i piccoli pazienti oncologici

Una mattinata di emozioni e vicinanza quella vissuta oggi all’AORN Santobono Pausilipon, dove Lorenzo Insigne ha incontrato i bambini ricoverati nel reparto di oncologia pediatrica del Pausilipon. Il calciatore ha aderito alla quinta edizione di “Natale al Santobono – Un libro per un sorriso”, iniziativa solidale promossa dall’associazione Artis Suavitas Aps in collaborazione con la Fondazione Santobono Pausilipon.

La visita ha regalato momenti di leggerezza e normalità ai piccoli pazienti e alle loro famiglie, trasformando per qualche ora le corsie ospedaliere in spazi di sorrisi e condivisione. Insigne si è intrattenuto con i bambini, parlando con loro e portando un messaggio di incoraggiamento in un periodo particolarmente delicato come quello delle festività natalizie.

«Quando mi chiamano per iniziative come questa rispondo sempre presente – ha spiegato Insigne – perché regalare un sorriso ai bambini, soprattutto a Natale, è fondamentale. Da padre capisco le emozioni dei genitori: non è facile affrontare certe situazioni, ma è giusto stare accanto ai bambini, alle famiglie e a chi lavora ogni giorno in ospedale».

Accanto al calciatore erano presenti Antonio Larizza, presidente di Artis Suavitas Aps, e Pierluigi Acquaviva, presidente della Dolciaria Acquaviva, principale sostenitore dell’edizione 2025 del progetto.

Un progetto che cresce nel tempo

“Natale al Santobono – Un libro per un sorriso” è nato cinque anni fa con l’obiettivo di portare libri, attività culturali e momenti di socialità nei reparti pediatrici durante le feste natalizie. Con il tempo, l’iniziativa si è strutturata fino alla creazione di una libreria permanente, accessibile ai bambini ricoverati durante tutto l’anno.

«Sostenere un progetto continuativo significa investire in un presidio culturale stabile – ha sottolineato Larizza – capace di restare vivo anche dopo le festività e di accompagnare i piccoli pazienti nel loro percorso di cura».

Un impegno riconosciuto anche dalla direzione dell’ospedale. «Un libro per un sorriso è ormai un appuntamento consolidato – ha dichiarato il direttore generale Rodolfo Conenna – e dimostra come la cultura possa diventare uno strumento di cura, capace di portare la magia del Natale in ospedale».

Sulla stessa linea la Fondazione Santobono Pausilipon, con il direttore Flavia Matrisciano e il presidente Giovanni Siola, che hanno evidenziato il valore della collaborazione tra mondo sanitario, terzo settore e partner privati nel garantire continuità e qualità alle iniziative rivolte ai bambini.

Le “Stanze delle Meraviglie” e il sostegno dei partner

Fino al 6 gennaio, nei due presidi ospedalieri restano aperte le “Stanze delle Meraviglie”, spazi dedicati a lettura, gioco e incontro, allestiti grazie al lavoro di volontari e operatori. Fondamentale il contributo dei numerosi partner che sostengono il progetto, permettendo di non limitarlo a interventi episodici ma di mantenerlo attivo tutto l’anno.

Parallelamente è in corso anche la maratona solidale “Un libro per un sorriso”, finalizzata a raccogliere fondi per la libreria permanente e le attività culturali destinate ai piccoli degenti.