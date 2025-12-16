Napoli, cadavere trovato in un’area di cantiere a via Gianturco: si indaga su una possibile morte sul lavoro

Intorno alle ore 12, in via Gianturco, all’altezza del civico 100, è stato rinvenuto il corpo senza vita di un uomo all’interno di un’area adibita a cantiere e deposito di container.

Tragedia a Napoli nella tarda mattinata di oggi. Intorno alle ore 12, in via Gianturco, all’altezza del civico 100, è stato rinvenuto il corpo senza vita di un uomo all’interno di un’area adibita a cantiere e deposito di container.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Poggioreale, allertati da una segnalazione giunta al numero unico di emergenza 112. Una volta raggiunta la zona indicata, i militari hanno individuato il cadavere di Giacomo Burtone, 49 anni, residente a Cercola.

Secondo una prima ipotesi investigativa, non ancora confermata, l’uomo potrebbe essere deceduto mentre era impegnato in operazioni di carico di un container sul proprio camion. La dinamica dell’accaduto resta però tutta da chiarire.

La Procura della Repubblica ha aperto un fascicolo d’indagine e ha disposto l’esame autoptico per accertare le cause del decesso. Alcune persone presenti nell’area al momento dei fatti sono già state ascoltate dagli investigatori, ma sulle loro dichiarazioni viene mantenuto il massimo riserbo.

I carabinieri stanno inoltre verificando l’eventuale presenza di sistemi di videosorveglianza nella zona che possano fornire elementi utili a ricostruire quanto accaduto. L’ipotesi di un incidente sul lavoro resta al momento tra quelle al vaglio degli inquirenti.