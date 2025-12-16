Nocera Superiore, giornata di prevenzione oncologica: screening gratuito per il tumore al colon retto

Nocera Superiore rafforza il proprio impegno per la tutela della salute pubblica con una nuova iniziativa dedicata alla prevenzione oncologica. L’Amministrazione comunale, in collaborazione con l’ASL Salerno, promuove la giornata “Abbraccia la Prevenzione”, interamente rivolta allo screening del tumore al colon retto.

L’appuntamento è fissato per sabato 20 dicembre 2025, dalle 9:00 alle 13:00, presso il Centro Polivalente di via Vincenzo Russo. L’iniziativa è destinata ai cittadini appartenenti alla fascia d’età tra i 50 e i 69 anni, categoria per la quale lo screening rappresenta uno strumento fondamentale di diagnosi precoce.

Durante la mattinata sarà presente il personale del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL Salerno, che provvederà alla distribuzione dei kit per la ricerca del sangue occulto nelle feci, fornendo tutte le indicazioni utili per la corretta esecuzione del test e per la successiva riconsegna del campione.

A sottolineare il valore dell’iniziativa è il sindaco Gennaro D’Acunzi, che evidenzia come si tratti di «un’ulteriore e importante occasione per diffondere la cultura della prevenzione e sensibilizzare sull’importanza dei controlli periodici, fondamentali per la tutela della salute e per individuare tempestivamente eventuali patologie».