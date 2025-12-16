Nocerina, ufficiale Galderisi nuovo allenatore: oggi il primo allenamento al San Francesco

Tecnico di grande esperienza e con un passato importante da calciatore, Galderisi rappresenta una scelta di spessore per il club rossonero, chiamato a rilanciare il proprio percorso sportivo.

La Nocerina 1910 ha ufficializzato l’affidamento della guida tecnica della prima squadra a Giuseppe Galderisi. Tecnico di grande esperienza e con un passato importante da calciatore, Galderisi rappresenta una scelta di spessore per il club rossonero, chiamato a rilanciare il proprio percorso sportivo.

Nel corso della sua carriera da allenatore, Galderisi ha maturato numerose esperienze tra i professionisti e nei campionati nazionali, sedendo sulle panchine di Cremonese, Avellino, Mantova, Pescara, Sambenedettese, Giulianova, Benevento, Lucchese, Triestina, Mestre, Viterbese, Gubbio, Arezzo, Vis Pesaro, Foggia, Gelbison – anche nella scorsa stagione in Serie D – oltre a Salernitana e Pescara.

Il nuovo tecnico rossonero vanta anche esperienze internazionali: ha allenato nella massima serie portoghese con l’Olhanense e negli Stati Uniti, dove ha concluso la carriera da calciatore con i New England Revolution, in Major League Soccer.

Galderisi dirigerà già oggi la prima seduta di allenamento allo stadio San Francesco, iniziando ufficialmente il suo percorso alla guida della Nocerina. La presentazione ufficiale alla stampa è in programma per domani alle ore 17, presso la sala stampa “Giuseppe Di Florio” dello stadio San Francesco.