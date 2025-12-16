Pompei, il sindaco Lo Sapio annuncia una pausa per motivi di salute: la guida della città passa al vicesindaco Esposito

Durante la sua assenza, la guida dell’amministrazione comunale è stata affidata al vicesindaco Andreina Esposito, professionista stimata e molto apprezzata in città.

Il sindaco di Pompei Carmine Lo Sapio ha annunciato che si allontanerà temporaneamente dalla guida della città per affrontare un periodo delicato della propria vita. A comunicarlo è stato lo stesso primo cittadino con un messaggio rivolto ai concittadini, nel quale ha spiegato di dover mancare per un po’ di tempo, assicurando però che tornerà presto a servire la comunità.

Durante la sua assenza, la guida dell’amministrazione comunale è stata affidata al vicesindaco Andreina Esposito, professionista stimata e molto apprezzata in città. Lo Sapio ha espresso piena fiducia nella capacità della sua vice di condurre Pompei in questa fase, sottolineando il supporto dell’intero Consiglio comunale, della macchina amministrativa e di tutti i dipendenti dell’ente.

Il sindaco ha ringraziato uno ad uno i consiglieri per il lavoro svolto in questi anni, ricordando come i progetti realizzati e quelli ancora in corso abbiano contribuito a rendere Pompei una realtà di rilievo internazionale. Un percorso, ha ribadito, fondato sull’onestà e sulla centralità del bene comune.

Nel messaggio non è mancato un riferimento al valore umano e sociale della sua esperienza amministrativa, definendo la politica come “prendersi cura degli altri” e ribadendo che il lavoro per la città continuerà anche durante la sua assenza. Parole di gratitudine sono state rivolte anche all’arcivescovo monsignor Tommaso Caputo e al direttore del Parco archeologico Gabriel Zuchtriegel, per il contributo alla crescita del progetto della “Grande Pompei”.

Lo Sapio ha espresso rammarico per non aver potuto partecipare, per la prima volta dopo anni, all’accensione dell’albero di Natale, momento simbolico particolarmente legato ai bambini, da sempre al centro della sua azione amministrativa.

Il primo cittadino ha infine salutato la comunità con un messaggio di fiducia e speranza, augurando a tutti un Natale sereno e annunciando il suo ritorno, non appena possibile, alla guida della città.