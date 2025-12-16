Pompei, recuperato dagli Stati Uniti un affresco di Civita Giuliana: raffigura Ercole bambino

Un importante frammento di affresco proveniente dalla villa suburbana di Civita Giuliana, a nord di Pompei, è rientrato ufficialmente nella disponibilità del Parco Archeologico di Pompei dopo essere stato individuato all’interno di una collezione privata negli Stati Uniti. L’opera, sottratta illegalmente anni fa, raffigura Ercole bambino nell’atto di strangolare i serpenti, episodio mitologico carico di valore simbolico.

Il reperto faceva parte della decorazione di un ambiente a carattere rituale, identificato dagli archeologi come un sacello, ed era collocato originariamente nella lunetta superiore della parete di fondo. La sua provenienza è stata confermata attraverso analisi stilistiche, dimensionali e grazie al confronto con i dati emersi dalle recenti campagne di scavo.

Il recupero si inserisce nelle attività di contrasto al traffico illecito di beni culturali condotte in sinergia tra le autorità italiane e statunitensi. Il frammento era stato asportato durante le attività clandestine che per anni hanno interessato la villa di Civita Giuliana, oggetto di saccheggi sistematici da parte di tombaroli.

«Un reperto archeologico non ha valore solo come oggetto materiale, ma per il contesto storico e culturale a cui appartiene», ha spiegato il direttore del Parco Archeologico di Pompei, Gabriel Zuchtriegel, sottolineando come il furto di un bene archeologico comporti una perdita di conoscenza collettiva, spesso irreversibile.

Sulla stessa linea il procuratore della Repubblica di Torre Annunziata, Nunzio Fragliasso, che ha evidenziato come il recupero rappresenti il risultato di una collaborazione consolidata tra magistratura e Parco Archeologico, fondamentale per interrompere il saccheggio del patrimonio ancora sepolto e restituire alla collettività testimonianze di eccezionale valore storico.

Il frammento è stato recuperato nel 2023 nell’ambito di un procedimento coordinato dalla Procura della Repubblica di Roma, con il coinvolgimento del Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale e delle autorità statunitensi. L’operazione rientra in un più ampio accordo internazionale che ha consentito il rientro in Italia di 129 reperti archeologici.

Gli scavi condotti tra il 2023 e il 2024 a Civita Giuliana hanno permesso di individuare il sacello, al cui interno era presente un basamento destinato probabilmente a una statua. L’ambiente risultava quasi completamente spogliato delle decorazioni originarie, comprese dodici scene figurate che, secondo gli studiosi, potrebbero aver rappresentato le dodici fatiche di Ercole. In questo contesto, l’immagine di Ercole bambino avrebbe avuto un ruolo introduttivo, anticipando simbolicamente le imprese future dell’eroe.

Sono attualmente in corso ulteriori analisi tecniche per valutare una possibile ricollocazione dell’affresco nel suo contesto originario, nell’ambito dei progetti di valorizzazione del sito. Le indagini proseguono anche per individuare gli altri pannelli trafugati.

Il frammento recuperato sarà esposto a partire da metà gennaio presso l’Antiquarium di Boscoreale, dove è già allestita una sezione dedicata ai rinvenimenti della villa di Civita Giuliana.