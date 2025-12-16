Salerno, nuova navetta turistica tra porto, centro e Castello Arechi: collegamento anche con Vietri

Dalla prossima primavera sarà attiva una navetta dedicata che collegherà la Stazione Marittima con alcuni dei principali punti strategici della città e del territorio.

Un nuovo servizio di mobilità turistica è pronto a entrare in funzione a Salerno. Dalla prossima primavera sarà attiva una navetta dedicata che collegherà la Stazione Marittima con alcuni dei principali punti strategici della città e del territorio: Castello Arechi, Porto Masuccio Salernitano, Stazione Ferroviaria di Salerno e Vietri sul Mare.

Il progetto sarà presentato ufficialmente giovedì 18 dicembre alle ore 10, presso la Sala Consiliare di Palazzo Sant’Agostino, sede della Provincia. All’incontro prenderanno parte il sindaco di Salerno e presidente della Provincia Vincenzo Napoli, il consigliere provinciale delegato alla Cultura Francesco Morra, il sindaco di Vietri sul Mare Giovanni De Simone e l’assessore al Turismo del Comune di Salerno Alessandro Ferrara.

Prevista anche la presenza dei rappresentanti dei soggetti coinvolti nella gestione e nello sviluppo del servizio: Giuseppe Amoruso, presidente di Amalfi Coast Cruise Terminal, Raffaele Fusco, presidente del Consorzio Mobilità Sostenibile Amalfi Coast, e Marcello Gambardella, delegato di Travelmar.

L’obiettivo dell’iniziativa è quello di migliorare l’accoglienza turistica, offrendo un collegamento rapido ed efficiente tra i principali punti di arrivo dei visitatori – porto e stazione – e luoghi simbolo della città come Castello Arechi, oltre a favorire l’accesso a Vietri sul Mare e alla Costiera Amalfitana.