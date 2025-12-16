San Gennaro: oggi l’attesa per il miracolo di dicembre

La solenne cerimonia si svolge a partire dalle ore 9 nella Cappella del Tesoro di San Gennaro ed è presieduta dall’Abate Prelato monsignor Vincenzo De Gregorio.

Si celebra oggi, 16 dicembre, la Festa del Patrocinio di San Gennaro, uno degli appuntamenti religiosi più sentiti dalla città di Napoli, accompagnato dall’attesa per la possibile liquefazione del sangue del Santo Patrono.

La solenne cerimonia si svolge a partire dalle ore 9 nella Cappella del Tesoro di San Gennaro ed è presieduta dall’Abate Prelato monsignor Vincenzo De Gregorio. Presenti anche i membri della Deputazione di San Gennaro, organismo storico rappresentativo della città, incaricato di promuovere il culto del Santo, tutelarne le reliquie e custodire il patrimonio artistico e religioso del Tesoro.

Quella odierna è la terza celebrazione annuale in onore di San Gennaro e ricade in una data fortemente simbolica. Il 16 dicembre 1631, infatti, una violenta eruzione del Vesuvio minacciò gravemente Napoli. Secondo la tradizione, la città portò in processione il Tesoro del Santo — il sangue e il busto con la testa del martire — verso la lava che, miracolosamente, si arrestò.

L’episodio è raffigurato nell’affresco del Domenichino, testimone oculare dell’evento, collocato nella lunetta sopra il cancello all’interno della Cappella del Tesoro, a memoria di uno dei momenti più drammatici e significativi della storia partenopea.