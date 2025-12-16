Tragedia sul lavoro in Basilicata: operaio di Montesano muore schiacciato dalla terra

Dramma ieri mattina a Viggiano, in provincia di Potenza, dove un operaio di 67 anni, residente a Montesano sulla Marcellana, ha perso la vita in un grave incidente sul lavoro. L’uomo è stato trovato senza vita sotto un cumulo di terra, riverso dietro il cassone di un autocarro ribaltabile impegnato nel trasporto del materiale.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Viggiano, il personale della Medicina del Lavoro di Potenza, i vigili del fuoco e i sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Le indagini

Le cause della morte e l’esatta dinamica dell’accaduto sono al vaglio degli inquirenti. Al momento non si esclude l’ipotesi dell’incidente sul lavoro. La Procura della Repubblica di Potenza, informata dai carabinieri, ha assunto la direzione delle indagini e disposto i primi accertamenti sui luoghi e sulla vittima per chiarire eventuali responsabilità.

Dolore e sgomento nella comunità del Vallo di Diano, dove la notizia della tragedia si è rapidamente diffusa.