Angri, raid notturno al centro estetico “Love for Beauty”: ladri in azione, città in allarme sicurezza

Colpita l’attività di via Badia nella notte tra martedì e mercoledì. La titolare denuncia ai carabinieri: “Non è accettabile vivere sotto la minaccia costante dei furti”

Un nuovo episodio criminoso scuote Angri e riaccende il dibattito sulla sicurezza in città. Nella notte tra martedì e mercoledì (il singolo o ignoti) hanno preso di mira il centro estetico “Love for Beauty”, situato in via Badia, facendo razzia di prodotti professionali e attrezzature di lavoro.

A denunciare l’accaduto ai carabinieri è stata la proprietaria che intorno alle 8.30 di questa mattina all’apertura della sua attività l’ ha trovata completamente messa a soqquadro.

Il “singolo o ignoti” hanno, dopo aver aperto la serranda hanno sfondato la vetrina d’ingresso, si sono introdotti nei locali agendo con violenza e senza alcuno scrupolo, causando ingenti danni economici per un danno di circa 40 mila euro, ma prima di lasciare il locale hanno rinchiuso la serranda.

Il furto si inserisce in una preoccupante sequenza di episodi che stanno interessando il territorio cittadino.

Solo lunedì, in ordine cronologico, era stata presa di mira la cappella che fa parte della congrega di Santa Margherita all’interno del cimitero comunale, anch’essa oggetto di un atto vandalico che ha profondamente colpito la comunità.

«Non è accettabile che cittadini e commercianti vivano ogni giorno sotto la minaccia di episodi criminali. La comunità merita rispetto e protezione», ha dichiarato l’imprenditrice, esprimendo rabbia e indignazione per quanto accaduto e sottolineando l’urgenza di un intervento immediato da parte delle istituzioni per ristabilire condizioni adeguate di sicurezza.

Cresce intanto la preoccupazione tra residenti ed esercenti, che chiedono risposte concrete. Tra le richieste più pressanti, il potenziamento della videosorveglianza e un rafforzamento dei controlli sul territorio, per arginare una spirale di furti e danneggiamenti che alimenta un clima di crescente insicurezza e sfiducia. © Riproduzione riservata