Atti persecutori e auto incendiata: 29enne di Nocera Inferiore ai domiciliari

I Carabinieri della Stazione di Nocera Inferiore hanno eseguito un’ordinanza di arresti domiciliari nei confronti di un 29enne del posto, gravemente indiziato dei reati di atti persecutori e danneggiamento seguito da incendio ai danni dell’ex compagna.

Il provvedimento cautelare è stato eseguito il 15 dicembre ed è stato emesso dal Gip del Tribunale di Nocera Inferiore, su richiesta della Procura della Repubblica.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, l’indagine ha preso avvio dalla denuncia presentata dalla vittima, che ha raccontato una serie di comportamenti persecutori messi in atto dall’uomo dopo la fine della relazione sentimentale. Dalle attività investigative sarebbero emersi gravi indizi di colpevolezza a carico del 29enne, come riporta “SalernoToday“.

In particolare, l’uomo avrebbe tempestato la donna di telefonate, l’avrebbe pedinata ripetutamente e sottoposta a continue pressioni e minacce. La situazione sarebbe poi degenerata fino a culminare in un incendio doloso dell’autovettura della vittima, episodio che ha fatto scattare l’intervento dell’autorità giudiziaria.

Oltre alla misura degli arresti domiciliari, il giudice ha disposto anche l’applicazione del braccialetto elettronico, al fine di monitorare costantemente gli spostamenti dell’indagato e garantire la tutela della persona offesa.