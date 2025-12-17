Frodi fiscali e riciclaggio internazionale: sequestrati oltre 780mila euro nell’Agro nocerino-sarnese

La Guardia di Finanza di Scafati ha eseguito un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca di beni e somme fino a 781.326,60 euro.

Scafati/Sarno – La Guardia di Finanza di Scafati ha eseguito un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca di beni e somme fino a 781.326,60 euro, insieme a un’ordinanza di misure cautelari personali, emessa dal Gip del Tribunale di Nocera Inferiore su richiesta della Procura.

Il provvedimento riguarda sei soggetti operanti nell’Agro nocerino-sarnese, indagati a vario titolo per trasferimento fraudolento di beni e valori, emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, dichiarazioni fiscali fraudolente, omessa dichiarazione e autoriciclaggio, anche attraverso operazioni bancarie internazionali dirette verso la Repubblica Popolare Cinese.

L’inchiesta della Procura di Nocera Inferiore

Le indagini, coordinate dalla Procura nocerina e condotte dalla Guardia di Finanza di Salerno, hanno preso avvio da una verifica fiscale su una società con sede a Sarno, attiva nel settore del commercio di prodotti di panetteria. Fin dalle prime attività ispettive sono emerse irregolarità significative, tra cui l’impiego di manodopera straniera non regolarizzata e la mancata presentazione delle dichiarazioni fiscali ai fini delle imposte sui redditi e dell’Iva a partire dal 2021.

La rete delle fatture false

Gli approfondimenti successivi hanno consentito di ricostruire un sistema strutturato di false fatturazioni, basato sull’utilizzo di società cartiere intestate a prestanome, con l’obiettivo di abbattere artificiosamente il carico fiscale. Il Gip ha così disposto il sequestro preventivo, anche per equivalente, del profitto ritenuto illecito, quantificato in oltre 780mila euro, come riporta “La Città“.

Le misure cautelari

Dopo gli interrogatori preventivi, nei confronti dei due principali indagati sono state applicate le misure dell’obbligo di dimora, del divieto di esercitare attività imprenditoriali e del divieto di ricoprire incarichi direttivi o rappresentativi in società. Per gli altri indagati, pur riconosciuta la gravità degli indizi, non è stato ravvisato un concreto rischio di reiterazione, ma è stato comunque notificato l’avviso di conclusione delle indagini preliminari.

Contrasto all’evasione e al riciclaggio

L’operazione rappresenta un nuovo intervento a tutela della legalità fiscale, confermando l’attenzione delle forze dell’ordine verso le frodi tributarie e i flussi di denaro illeciti, soprattutto quando assumono una dimensione internazionale, con ricadute dirette sul tessuto economico della provincia di Salerno.