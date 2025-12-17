Nocera Superiore, non ce l’ha fatta la gattina malmenata: Piccola muore durante l’intervento

Non ce l’ha fatta Piccola, la gattina recuperata nei giorni scorsi a Nocera Superiore dopo essere stata brutalmente malmenata e abbandonata ai bordi di una strada.

Non ce l’ha fatta Piccola, la gattina recuperata nei giorni scorsi a Nocera Superiore dopo essere stata brutalmente malmenata e abbandonata ai bordi di una strada. L’animale è morto durante l’intervento chirurgico a cui era stato sottoposto nel disperato tentativo di salvarle la vita.

Piccola era stata soccorsa dai volontari dell’associazione animalista “Gli amici di Oreo”, che l’avevano affidata alle cure di un’équipe veterinaria specializzata. Fin dai primi accertamenti, i sanitari avevano escluso l’ipotesi di un semplice incidente, ritenendo le ferite riportate compatibili con un’aggressione.

L’intervento chirurgico rappresentava l’unica possibilità di sopravvivenza, nonostante la sua estrema complessità. Nei giorni precedenti, l’associazione aveva avviato una raccolta fondi sui social, riuscendo a raggiungere la cifra di 800 euro, necessaria a coprire le spese dell’operazione, come ripota “Il Mattino“.

A dare notizia della morte è stata Annalisa Carleo, attraverso i canali social dell’associazione:

«Piccola è morta durante l’intervento. I contributi raccolti serviranno per pagare le spese sostenute, compreso l’intervento chirurgico. Qualora avanzasse qualcosa, sarà destinato a un fondo presso l’ambulatorio Nuceria Vet per la cura degli animali di strada. Buon ponte, piccola grande anima. Ringraziamo tutti coloro che ci hanno aiutato».

La vicenda ha suscitato profonda commozione e riaccende l’attenzione sul tema del maltrattamento degli animali, un fenomeno purtroppo ancora presente e che continua a colpire anche il territorio dell’Agro nocerino-sarnese.