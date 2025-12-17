Salerno. Cartella esattoriale a un bambino di 7 anni, non avrebbe pagato l’Irpef

A sette anni, in Italia, puoi non sapere ancora scrivere in corsivo, ma puoi già risultare debitore dello Stato. Succede a Salerno, dove una famiglia si è vista recapitare una cartella esattoriale intestata a un bambino di sette anni, firmata Agenzia delle Entrate, completa di importo, scadenze e linguaggio da contribuente esperto.

Peccato che il presunto debito riguardi l’Irpef del 2017, anno in cui il destinatario non era nemmeno nato. Un dettaglio, a quanto pare, trascurabile.

La somma richiesta è di 449,81 euro, cifra che secondo i legali risulterebbe peraltro prescritta. Ma il punto non è l’importo. È il principio.

O, meglio, l’assenza di qualsiasi principio di controllo preventivo. Perché per spedire una cartella esattoriale, oggi, sembra bastare poco: un nome, un codice fiscale, un clic. Che il soggetto abbia sette anni o che, nel periodo d’imposta contestato, fosse ancora una possibilità biologica, appare secondario.

Il padre del bambino, dopo le prime verifiche, si è rivolto all’Associazione Italia Roma, che ha definito l’episodio una «anomalia grave nei controlli preventivi». Un’espressione diplomatica per dire che qualcosa, nel sistema, non funziona. O forse funziona troppo, ma senza guardare chi colpisce.

Secondo i legali, il caso è destinato a chiudersi con un nulla di fatto: un minore non può essere fiscalmente responsabile, né destinatario di un avviso di accertamento tributario. L’atto verrà annullato e la famiglia presenterà formale ricorso. Perché anche l’assurdo, in Italia, va contestato con procedure, protocolli e timbri. Non basta dire “è un bambino”.

Il problema è che non è un caso isolato. Nel 2024, a Roma, una cartella era arrivata a un bambino di sei anni.

Nel 2015, a Quarto, in provincia di Napoli, Equitalia aveva inviato una richiesta analoga a un altro minore di sette anni. Andando indietro nel tempo, si contano almeno una dozzina di episodi simili. Una statistica imbarazzante che, evidentemente, non ha prodotto anticorpi.

Ogni volta si parla di errore, svista, disguido informatico. Mai di responsabilità. Mai di sanzioni interne. Mai di un sistema che, quando sbaglia, sbaglia sempre verso il basso: il cittadino, la famiglia, il contribuente che contribuente non è. In questo caso, nemmeno alfabetizzato.

Vale allora la pena ricordare l’ovvio. L’Irpef – Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche – colpisce i redditi percepiti da persone fisiche: lavoro, pensioni, attività d’impresa, rendite. Si paga quando esiste un reddito, una capacità contributiva, un soggetto che lavora, guadagna, dichiara. Non si paga prima di nascere, non si paga alle elementari, non si paga perché un algoritmo lo ha deciso.

Il fatto che una cartella Irpef possa essere emessa contro un bambino racconta molto più di un errore tecnico.

Racconta un Fisco che automatizza senza verificare, che chiede senza controllare, che costringe il cittadino a dimostrare l’ovvio. E che, nel dubbio, spedisce la lettera. Male che vada, qualcuno farà ricorso. Anche se ha sette anni.