Scafati. Estorsioni e armi, assolto in Appello il presunto promotore

Il ribaltamento del verdetto arriva dopo la sentenza emessa con rito abbreviato che, in primo grado, aveva portato a una condanna pesante.

Scafati/Sarno – La Corte d’Appello ha annullato la condanna a 4 anni e 2 mesi di reclusione inflitta in primo grado a Pasquale Panariello, giovane scafatese originario di Gragnano, indicato dagli inquirenti come presunto promotore di un gruppo dedito a estorsioni e al possesso di armi e ordigni esplosivi.

Il ribaltamento del verdetto arriva dopo la sentenza emessa con rito abbreviato che, in primo grado, aveva portato a una condanna pesante. In Appello, però, le tesi difensive hanno trovato accoglimento: per i giudici salernitani il quadro accusatorio non è risultato sufficientemente solido, tanto da condurre all’assoluzione.

L’inchiesta riguardava due episodi risalenti all’estate del 2021 e si fondava su un impianto investigativo articolato, costruito su intercettazioni telefoniche, captazioni tramite trojan e immagini di videosorveglianza. Secondo la Procura, tali elementi delineavano Panariello come figura centrale delle estorsioni, con un ruolo di coordinamento e controllo anche nel recupero di veicoli sottratti alle vittime, come riporta “Le Cronache”.

In secondo grado, tuttavia, quella ricostruzione è stata ritenuta non pienamente dimostrata, determinando il venir meno delle responsabilità contestate. Per altri dodici imputati, coinvolti a vario titolo nell’indagine, il procedimento resta invece ancora aperto.

Ora si attende di conoscere le motivazioni della sentenza, che saranno depositate entro 90 giorni, per valutare se la Procura deciderà di ricorrere in Cassazione contro la decisione della Corte d’Appello.