Scafati, fugge dai carabinieri con la cocaina: 40enne condannato a un anno e quattro mesi

È stato condannato a un anno e quattro mesi di reclusione, oltre al pagamento di una multa di 2.400 euro, un 40enne di Scafati ritenuto responsabile di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. La sentenza è stata emessa dal Tribunale di Nocera Inferiore, che ha riconosciuto la lieve entità del fatto.

I fatti risalgono al 7 maggio dello scorso anno, quando i carabinieri, impegnati in un servizio di controllo del territorio, notarono l’uomo mentre camminava con in mano una tovaglia rossa. Alla vista dei militari, il 40enne si diede improvvisamente alla fuga, rifugiandosi in un seminterrato abbandonato, invaso dal fango.

Raggiunto e bloccato dai carabinieri, l’uomo consegnò spontaneamente numerosi involucri di cocaina, oltre a somme di denaro contante suddivise in banconote di piccolo taglio. Complessivamente, i militari sequestrarono 44 dosi già confezionate, per un peso di circa 15 grammi, e altri 15 grammi di cocaina suddivisi in involucri termosaldati, nascosti in una tuta e successivamente in uno scantinato. All’interno della tovaglia rossa, di cui si era disfatto durante la fuga, fu rinvenuta ulteriore droga.

Nel seminterrato, i carabinieri trovarono anche un coltello da cucina, una confezione di bicarbonato e numerosi ritagli di cellophane, compatibili con il materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi, elementi che hanno rafforzato l’ipotesi dello spaccio, come riportato da “Il Mattino“.

Dagli accertamenti in banca dati è emerso che l’uomo era già noto alle forze dell’ordine, con numerosi precedenti per reati contro il patrimonio e precedenti specifici in materia di stupefacenti. Durante l’interrogatorio, il 40enne dichiarò di aver acquistato la droga a Napoli, per un valore di circa 500 euro, sostenendo che parte della sostanza fosse destinata all’uso personale. Ammissioni che, tuttavia, non hanno convinto il giudice alla luce delle modalità di confezionamento e del materiale rinvenuto.