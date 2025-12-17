Scambio elettorale politico-mafioso: blitz dei carabinieri tra Lazio e Campania, sequestri per oltre 10 milioni

È in corso un’importante operazione dei Carabinieri del Comando Provinciale di Latina tra Roma, Napoli, Terracina, Latina e provincia.

È in corso un’importante operazione dei Carabinieri del Comando Provinciale di Latina tra Roma, Napoli, Terracina, Latina e provincia, finalizzata all’esecuzione di misure cautelari nei confronti di soggetti gravemente indiziati, a vario titolo, di scambio elettorale politico-mafioso, estorsione aggravata dal metodo mafioso, trasferimento fraudolento di valori e turbata libertà degli incanti.

I provvedimenti sono stati emessi dal Gip del Tribunale di Roma, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia della Capitale, che coordina l’inchiesta.

Tra i destinatari delle misure figura anche un soggetto ritenuto vicino al clan camorristico Licciardi, storicamente legato alla cosiddetta Alleanza di Secondigliano, una delle organizzazioni criminali più strutturate dell’area napoletana.

Contestualmente alle misure personali, i militari dell’Arma stanno eseguendo anche un sequestro preventivo finalizzato alla confisca di beni immobili e quote societarie, per un valore complessivo stimato in oltre 10 milioni di euro.