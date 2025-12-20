Angri, il Terzo Circolo Didattico celebra il Natale con il concerto “Natale Assieme”

Un nuovo momento di condivisione e partecipazione per la città di Angri. Dopo il successo dei Mercatini di Natale in Piazza Doria, il Terzo Circolo Didattico rinnova il suo impegno culturale e sociale con il concerto “Natale Assieme”, in programma domenica 21 dicembre alle ore 19:00, presso la Chiesa della Santissima Annunziata.

L’iniziativa, fortemente voluta dalla dirigente scolastica Patrizia Del Barone, è rivolta al personale scolastico, alle famiglie e all’intera cittadinanza, con l’obiettivo di offrire un’occasione di incontro e condivisione nel segno della musica e dei valori natalizi.

Il concerto proporrà un suggestivo percorso musicale tra le melodie della tradizione natalizia popolare, classica e moderna. Protagonisti della serata saranno l’Orchestra di Fiati dell’Associazione Musicale “The Sound”, diretta dal maestro Alberto Barba, e il Coro di Voci Bianche, preparato con cura e passione dalla maestra Enza Di Stano.

L’evento rappresenta anche un’importante esperienza educativa e culturale, frutto del lavoro sinergico tra alunni, docenti e maestri, che hanno saputo valorizzare talento, sensibilità e spirito di collaborazione.

“Natale Assieme” si inserisce così nel percorso di apertura della scuola al territorio, rafforzando il legame tra istituzione scolastica, famiglie e comunità cittadina, e accompagnando tutti verso il Natale attraverso un linguaggio universale come quello della musica.

L’invito è aperto a genitori, parenti, amici e cittadini, per vivere insieme una serata di emozioni e condivisione, celebrando la magia e i valori più autentici del Natale.