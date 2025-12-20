Cava de’ Tirreni, fuga di gas in casa: uomo gravemente ustionato a Passiano

L'uomo avrebbe notato una fuga di gas dalla bombola che alimentava l’abitazione e avrebbe tentato di intervenire per mettere in sicurezza l’ambiente.

Momenti di paura ieri a Cava de’ Tirreni, nella frazione di Passiano, dove un uomo è rimasto gravemente ustionato al volto e alle mani a seguito di un incidente domestico.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo avrebbe notato una fuga di gas dalla bombola che alimentava l’abitazione e avrebbe tentato di intervenire per mettere in sicurezza l’ambiente. Durante le operazioni, però, si è verificata una violenta fiammata che lo ha investito improvvisamente.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. Il ferito è stato soccorso e trasferito in ospedale, dove è stato affidato alle cure dei sanitari. Sono in corso gli accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.