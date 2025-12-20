D’Angelo rilancia il ruolo del Consorzio di Bonifica del Comprensorio Sarno

Un’azione continua e strutturata per la tutela ambientale e la difesa del territorio del comprensorio del Sarno

Un presidio costante sul territorio

Il Consorzio di Bonifica del Comprensorio Sarno svolge quotidianamente un’attività strutturata di manutenzione ordinaria e straordinaria, affiancata da una costante progettazione degli interventi infrastrutturali, con l’obiettivo di garantire tutela idraulica, sicurezza ambientale e salvaguardia del patrimonio collettivo.

Il valore degli enti consortili

Il presidente Mario Rosario D’Angelo ha ribadito con fermezza l’unicità degli enti consortili, sottolineando come si tratti di realtà pubbliche capaci di operare in amministrazione diretta grazie a competenze interne e a una profonda conoscenza del territorio. «Gli enti consortili rappresentano un presidio insostituibile, perché uniscono capacità operativa, professionalità e conoscenza diretta dei luoghi», ha evidenziato D’Angelo.

Lavoro sul campo e coordinamento tecnico

Gli interventi realizzati sono frutto dell’impegno quotidiano degli operatori consortili, impegnati sul campo anche in condizioni complesse, e del costante supporto del personale tecnico amministrativo che assicura programmazione, controllo, sicurezza e qualità. «Il lavoro dei nostri operatori e dei tecnici è il cuore pulsante dell’azione consortile», ha aggiunto il presidente.

Un ringraziamento e una visione strategica

Un riconoscimento è stato rivolto a tutto il personale coinvolto, per il contributo essenziale alla protezione del territorio. Le attività documentate rappresentano solo una parte del lavoro svolto sul comprensorio, testimoniando un’azione continua, capillare e orientata all’interesse pubblico. «Continueremo a operare con responsabilità, competenza e visione, consapevoli del nostro ruolo strategico nella difesa del territorio», ha concluso Mario Rosario D’Angelo.

Crisi abitativa nell’Agro nocerino sarnese: nuove fragilità sociali sul territorio