San Marzano sul Sarno, fontana simbolo rinascita urbana (video)

Rigenerazione urbana, collaborazione tra pubblico e privato. La nuova fontana di via Pendino diventa simbolo di decoro e partecipazione civica

Quando il decoro diventa visione condivisa

Non è solo una fontana, ma il segno concreto di una città che sceglie di prendersi cura dei propri spazi attraverso una collaborazione reale tra pubblico e privato. A San Marzano sul Sarno, la rigenerazione urbana passa anche da interventi mirati e simbolici, come quello realizzato sulla rotatoria di via Pendino. Un’opera che valorizza uno snodo strategico e restituisce qualità urbana, rafforzando il dialogo tra l’amministrazione del Sindaco Andrea Annunziata, imprese e comunità.

L’imprenditoria che investe nel bene comune

Determinante è stato l’impegno dell’imprenditore Luigi Romano, che ha sostenuto con convinzione un intervento in un punto chiave della città. La scelta di donare l’opera va oltre il gesto formale e diventa espressione di responsabilità civica e appartenenza al territorio. Un contributo che dimostra come l’imprenditoria locale possa incidere positivamente sulla trasformazione urbana, generando valore condiviso e rafforzando il legame tra sviluppo economico e qualità della vita.

