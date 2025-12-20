Sarno, gatti avvelenati a Episcopio: almeno dodici felini morti in 48 ore

In via Cappella Vecchia sono stati rinvenuti senza vita almeno dodici felini, un bilancio che ha scosso profondamente residenti e volontari animalisti.

Risveglio drammatico a Episcopio, frazione di Sarno, dove nelle ultime 48 ore si è consumata una vera e propria strage di gatti. In via Cappella Vecchia sono stati rinvenuti senza vita almeno dodici felini, un bilancio che ha scosso profondamente residenti e volontari animalisti.

Secondo una prima ricostruzione e in base alle valutazioni effettuate da un veterinario intervenuto sul posto, le morti sarebbero state causate dall’ingestione di veleno per topi. Una sostanza altamente tossica che provoca una lenta e dolorosa agonia negli animali colpiti.

L’episodio, purtroppo, non sarebbe isolato. Da tempo, infatti, gli abitanti della zona segnalano sparizioni e decessi sospetti di gatti randagi e domestici. Tuttavia, l’ondata registrata negli ultimi due giorni rappresenta un’escalation senza precedenti per modalità e numero di vittime.

Oltre alla gravità del gesto sotto il profilo del maltrattamento animale, la vicenda solleva serie preoccupazioni anche in termini di sicurezza pubblica. La presenza di esche avvelenate in un’area densamente abitata costituisce un pericolo concreto non solo per altri animali, ma anche per bambini e persone inconsapevoli, come riportato da “Sarno24”.

L’avvelenamento di animali è un reato penale, punito dal Codice Penale, e può comportare gravi conseguenze giudiziarie per i responsabili.

I residenti chiedono ora un intervento urgente delle autorità competenti e delle guardie zoofile per la bonifica dell’area e l’avvio di controlli mirati. L’obiettivo è individuare i responsabili e prevenire ulteriori episodi.