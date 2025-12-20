Scafati, “Armonie di Natale”: l’Anardi incanta Santa Maria delle Vergini

Scafati, 19 dicembre 2025 – La musica come linguaggio universale, il talento come strumento di crescita e inclusione. Nella suggestiva cornice della Parrocchia Santa Maria delle Vergini, l’Istituto Anardi ha regalato alla città una serata di grande intensità emotiva con l’evento “White Christmas Melodies”, andato ben oltre il tradizionale saggio scolastico.

Protagonista assoluta della serata è stata l’Orchestra dell’Anardi, diretta con competenza e sensibilità dal maestro Pino Noto. Il repertorio, capace di spaziare tra grandi classici internazionali e atmosfere natalizie più intime, ha dimostrato come la musica possa diventare un autentico ponte tra emozioni, persone e generazioni.

Accanto all’orchestra, il Coro dell’Istituto ha saputo conquistare il pubblico grazie alla preparazione curata dalla professoressa Marina Amaro, con il supporto della professoressa Katia D’Amora. Un perfetto equilibrio tra timbri e voci ha dato vita a un’esecuzione coinvolgente, capace di avvolgere la platea in un’atmosfera calda e suggestiva.

Per l’Anardi, la musica non rappresenta soltanto una disciplina di studio, ma un vero e proprio strumento educativo. Sul palco, studenti di età e competenze diverse hanno condiviso lo stesso spazio, dimostrando come l’attività orchestrale e corale possa diventare veicolo di inclusione, collaborazione e crescita personale.

Determinante il contributo dei docenti strumentisti, che hanno accompagnato e guidato gli allievi in questo percorso: Pino Noto, Annibale Guarino, Aristide Buonafine, Nello Chierchia, Salvatore Zeno, Cira Panariello, Pasquale Russo, Ermina Kacani, Alberto Della Monica.

La serata è stata scandita dalla conduzione elegante della professoressa Alessandra Di Masi, mentre un ringraziamento particolare è stato rivolto alla professoressa Marisa De Angelis, al professor Ciro Sisto e al professor Giampaolo Luciani, che ha curato anche l’allestimento estetico dell’evento con la realizzazione delle coccarde natalizie indossate dal coro.

Alla base del successo di “White Christmas Melodies” c’è una visione condivisa che coinvolge l’intera comunità scolastica: dal dirigente scolastico, professor Guglielmo Formisano, al primo collaboratore, professor Pasquale Acanfora, fino alla DSGA, dottoressa Tiziana Rutigliano, e a tutto il personale ATA, il cui supporto operativo è stato fondamentale per la riuscita dell’iniziativa.

Quando le luci della chiesa si sono spente, è rimasta l’eco di una serata che ha confermato l’Istituto Anardi come una delle eccellenze del territorio, capace di coniugare rigore didattico, talento artistico e profonda attenzione ai valori umani.