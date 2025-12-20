Si lancia dal ballatoio tra piazza del Plebiscito e via Acton: era un ex collaboratore di giustizia

È stata resa nota l’identità dell’uomo che, nei giorni scorsi, si è tolto la vita lanciandosi dal ballatoio situato tra piazza del Plebiscito e via Cesario Console, precipitando nei pressi dell’ascensore di via Acton, di fronte all’area del Molosiglio.

È stata resa nota l’identità dell’uomo che, nei giorni scorsi, si è tolto la vita lanciandosi dal ballatoio situato tra piazza del Plebiscito e via Cesario Console, precipitando nei pressi dell’ascensore di via Acton, di fronte all’area del Molosiglio. Si tratta di Pasquale Petrillo, 50 anni, ex collaboratore di giustizia del clan Mariano, come riportato da Cronache di Napoli.

Chi era Pasquale Petrillo

Petrillo, con le sue dichiarazioni, aveva in passato fornito elementi rilevanti alle autorità giudiziarie contro il clan criminale di cui era stato affiliato. Da tempo, tuttavia, si era allontanato dai contesti della criminalità organizzata e conduceva una vita riservata nei Quartieri Spagnoli.

Secondo quanto emerso, il gesto estremo potrebbe essere stato meditato. Profondo sgomento tra i familiari, che non si aspettavano un simile epilogo.

La Procura ha disposto il sequestro della salma e l’esecuzione dell’autopsia per gli accertamenti di rito.